Строительство «Восточного» контролируют спутники с орбит – Роскосмос

Благовещенск, , 17:09 — REGNUM Роскосмос ведет ежедневный мониторинг строительства космодрома «Восточный» с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и видеокамер, сообщил 9 июня источник в Роскосмосе агентству ТАСС.

«На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля, — рассказал собеседник агентству. — Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ещё в начале июня сообщил о старте строительных работ на космодроме. В субботу, 8 июня, приступили к строительству нулевого цикла стартового стола, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара».

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин на одной из панельных сессий Петербургского международного экономического форума-2019 (ПМЭФ) продемонстрировал возможности орбитальной группировки ДЗЗ, показав участникам сессии фото форума.

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