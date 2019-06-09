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Строительство «Восточного» контролируют спутники с орбит – Роскосмос

Наука

На всех объектах строительной площадки установлены камеры контроля и осуществляется еженедельный контроль хода строительных работ с помощью орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли

Строительство «Восточного» контролируют спутники с орбит – Роскосмос
Иллюстрация: Kremlin.ru
Космодром «Восточный»

Благовещенск, 9 июня 2019, 17:09 — REGNUM  Роскосмос ведет ежедневный мониторинг строительства космодрома «Восточный» с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и видеокамер, сообщил 9 июня источник в Роскосмосе агентству ТАСС.

«На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля, — рассказал собеседник агентству. — Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ещё в начале июня сообщил о старте строительных работ на космодроме. В субботу, 8 июня, приступили к строительству нулевого цикла стартового стола, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара».

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин на одной из панельных сессий Петербургского международного экономического форума-2019 (ПМЭФ) продемонстрировал возможности орбитальной группировки ДЗЗ, показав участникам сессии фото форума.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин анонсировал строительство второй очереди космодрома «Восточный»

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Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
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