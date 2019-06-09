NASA запустило прямую трансляцию сборки марсохода для миссии «Марс-2020»

Калифорния, США, , 16:48 — REGNUM Специалисты NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020», сообщается на сайте Jet Propulsion Laboratory (JPL).

On-line трансляция «Seeing 2020» позволяет зрителям наблюдать за тем, как инженеры и технические специалисты собирают и испытывают новый марсоход NASA в Лаборатории реактивного движения NASA, расположенной в Пасадене штата Калифорния.

«В чистой комнате столько всего происходит и меняется, что я прихожу сюда при каждой возможности», — говорит руководитель проекта JPL «Mars 2020» Джон Макнами. — Очень хорошо, что мы можем поделиться этой частью нашего путешествия на Красную планету со зрителями в любое время».

Ранее NASA объявило о начале акции, которая предоставит широкой общественности возможность отправить свое имя на Марс во время миссии и получить посадочный талон на память, также имена будут нанесены на фишки, которые прикрепят к марсоходу.

«Готовясь к запуску этой исторической миссии на Марс, мы хотим, чтобы каждый участвовал в этом путешествии», - сказал заместитель администратора Дирекции научных миссий NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Напомним, марсоход, весом более 2300 фунтов (1000 кг), будет искать признаки микробной жизни, изучать климат и геологию планеты, собирать образцы для будущего возвращения на Землю. Старт миссии «Марс-2020» намечен на 17 июля 2020 года, а посадка на поверхность планеты должна состояться в 18 февраля 2021 года. Кроме марсохода, на Красную планету планируется отправить ровер, оснащенный научными приборами и 23 камерами, и беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

Читайте ранее в этом сюжете: НАСА: приготовления к миссии на Марс завершаются