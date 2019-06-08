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К Земле приближается астероид размером с футбольное поле — ученые

Наука

Диаметр небесного тела превышает размер футбольного поля, его ширина составляет 164 фута

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле — ученые
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Астероид

Париж, 8 июня 2019, 21:09 — REGNUM  Ученые Европейского космического агентства предостерегают о возможном столкновении астероида 2006 QV89 с планетой Земля, сообщает 7 июня издание NewsMax.

По мнению специалистов, вероятность столкновения астероида с Землей минимальна и составляет 1:7000. Космический объект максимально приблизится к Земле 9 сентября и расстояние между ними составит 7 млн километров.

Напомним, чуть ранее Европейское космическое агентство опубликовало перечень 10 наиболее опасных астероидов, но, как отмечается в сообщении, вероятность их столкновения с Землей минимальна.

Астероид 2006 QV89, размер которого незначительно превышает размер футбольного поля, является четвертым в списке опасных космических объектов. Он был обнаружен учёными 29 августа 2006 года и с этого времени специалисты ведут за ним наблюдение, оценивая возможные изменения его траектории. Одним из последних астероидов, который максимально сблизился с Землей 22 марта 2019 года, был астероид EA2 диаметром до 40 м.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный астероид приближается к Земле

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