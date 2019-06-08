NASA раскрыло стоимость туристического полета на МКС

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Финансовый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявил на брифинге стоимость пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщает 8 июня РИА Новости.

Джефф Девит на брифинге озвучил, что полет и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста будет составлять более 59 миллионов долларов, но более точную цену будет устанавливать компания-владелец космического корабля.

Напомним, ранее в заявлении NASA отмечалось, что полеты будут осуществляться два раза в год и частные туристы смогут находиться на борту МКС в течение 30 дней.

Планируется осуществить первую миссию уже в 2020 году.

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