Суббота, 8 Июня 2019 года
20:14:49 МСК

Чума Юстиниана унесла более 150 млн жизней — учёные

Наука

Ученые надеются определить место происхождения опасной инфекции

Чума Юстиниана унесла более 150 млн жизней — учёные
Хосе Лиферинкс. Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы. 1499

Берлин, 8 июня 2019, 20:14 — REGNUM  Немецкие ученые совершили открытие, в соответствии с которым эпидемия чумы Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века, имела более масштабные последствия для европейского континента. Об этом 5 июня сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Ученые из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) выяснили, что существовало две вспышки чумы Юстиниана. Первая произошла в VI веке в Византии и в Средиземноморье, в результате которой погибли 100 млн человек. Вторая волна эпидемии накрыла Европу уже в XIV веке и известна как «черная смерть», которая в свою очередь унесла более 50 млн жизней, тем самым нанесла колоссальный социальный и экономический урон Средневековой Европе.

Генетический анализ останков 200 человек из 20 регионов Европы показал, что чума достигла даже Британских островов. В результате исследования, было обнаружено несколько штаммов вызывающей чуму бактерии Yersinia pestis, имеют одинаковое происхождение.

Ученые надеяться, что раскопки в Египте и в других районах бывшей Византии покажут место откуда произошла чума.

Читайте ранее в этом сюжете: В кампусе Университета Цинхуа найдено 95 древних гробниц

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить