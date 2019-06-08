Чума Юстиниана унесла более 150 млн жизней — учёные

Берлин, , 20:14 — REGNUM Немецкие ученые совершили открытие, в соответствии с которым эпидемия чумы Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века, имела более масштабные последствия для европейского континента. Об этом 5 июня сообщается в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Ученые из Института изучения истории человечества в Йене (Германия) выяснили, что существовало две вспышки чумы Юстиниана. Первая произошла в VI веке в Византии и в Средиземноморье, в результате которой погибли 100 млн человек. Вторая волна эпидемии накрыла Европу уже в XIV веке и известна как «черная смерть», которая в свою очередь унесла более 50 млн жизней, тем самым нанесла колоссальный социальный и экономический урон Средневековой Европе.

Генетический анализ останков 200 человек из 20 регионов Европы показал, что чума достигла даже Британских островов. В результате исследования, было обнаружено несколько штаммов вызывающей чуму бактерии Yersinia pestis, имеют одинаковое происхождение.

Ученые надеяться, что раскопки в Египте и в других районах бывшей Византии покажут место откуда произошла чума.

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