Суббота, 8 Июня 2019 года
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Во Франции найдена плита с рисунками животных возрастом более 12 тыс. лет

Наука

Археологическая находка была обнаружена во время раскопок на юго-востоке Франции

Во Франции найдена плита с рисунками животных возрастом более 12 тыс. лет
Иллюстрация: Inrap.fr
Плита с рисунками

Париж, 8 июня 2019, 19:16 — REGNUM  Во Франции обнаружен камень с изображениями лошадей, которому по предварительным оценкам более 12 тысяч лет. Об этом сообщается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

Археологическая находка была обнаружена во время раскопок на юго-востоке Франции. Она представляет собой плиту из песчаника, на которой изображены лошадь без головы и четыре других доисторических животных. Фигуры животных характеризуются абстрактными геометрическими фигурами и выполнены достаточно схематично, что позволяет их отнести к азильской археологической культуре.

Плита будет приставлена широкой общественности в Ангулеме 14 и 16 июня, во время национальных дней археологии во Франции.

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Археология
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