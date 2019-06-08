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Фастфуд ведёт к развитию тяжелых форм заболеваний — учёные

Наука

Особенно пагубное влияние употребление фастфуда оказывает на детский организм

Фастфуд ведёт к развитию тяжелых форм заболеваний — учёные
Sander Dalhuisen
Бургер

Глазго, Великобритания, 8 июня 2019, 18:18 — REGNUM  По мнению ученых, чрезмерное употребление фастфуда ведет к развитию ожирения, болезни Альцгеймера, женского бесплодия и пищевой аллергии. Об этом сообщили 8 июня в Глазго на конференции Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания.

Согласно мнению итальянских аллергологов, особенно пагубное влияние фастфуд оказывает на детский организм. Так, в процессе исследования было выявлено, что среди детей, злоупотребляющих фастфудом, гораздо больше аллергиков и астматиков.

Пищевая аллергия наибольшее распространение получила среди жителей Соединенных Штатов, Канады и стран ЕС, где каждый десятый житель страдает от этого заболевания, а в странах Азии и Африки, напротив, заболеваемость носит единичные случаи.

Напомним, сети быстрого питания получили широкое распространение в мире, не отстает от них и Россия, где после распада Советского Союза открылись первые фастфуды.

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