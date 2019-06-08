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Секс мог появиться как средство защиты от рака — ученые

Наука

Размножение половым путем предотвращает развитие раковых образований у последующих поколений

Сан-Франциско, США, 8 июня 2019, 16:59 — REGNUM  Биологи выдвинули несколько гипотез, объясняющие распространенность полового размножения среди живых организмов, клетки которых содержат ядро. Об этом сообщает 7 июня научное издание PLOS Biology.

Согласно предположению ученых, подобный вид размножения помогает многоклеточным организмам предотвратить появление в последующих поколениях злокачественных клеток, ведущих к раку.

Также, в результате полового размножения происходит перемешивание различных вариантов генов, которые в дальнейшем помогают противостоять патогенам и предотвращают накопление вредных мутаций.

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