Суббота, 8 Июня 2019 года
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Уровень стресса у собак отражает состояние их владельцев — исследование

Наука

Долгосрочный уровень стресса у собак синхронизируется с уровнем стресса их владельцев

Линчёпинг, Швеция, 8 июня 2019, 16:23 — REGNUM  Исследование учёных из Швеции показало, что долгосрочные уровни стресса у собак синхронизируются с уровнем стресса их владельцев. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Предыдущие исследования показывали, что острый стресс может распространяться не только среди людей, но и среди животных одного вида. Однако межвидовая синхронизация уровней долговременного стресса прежде не подтверждалась.

Группа исследователей под руководством Пера Дженсена и Лины Рот из Линчёпингского университета провела исследование, в котором приняли участие 58 владельцев собак пород шелти и бордер-колли. Для оценки уровня стресса у собак исследователи отслеживали концентрацию гормона кортизола, который принимает участие в развитии стрессовых реакций.

Исследование показало, что при длительном стрессе у владельцев, уровень кортизола повышался и у собак. При этом наблюдение за состоянием собак с помощью специальных ошейников показало, что уровень кортизола не был связан с общей физической активностью. Эти результаты позволили учёным предположить, что собаки в значительной степени отражали уровень стресса их владельцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае шведские учёные представили результаты исследования, показавшего, что предрасположенность к заведению собаки может частично определяться особенностями ДНК человека.

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Научные исследования
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