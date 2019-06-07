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NASA заявило о создании первого марсианского вертолёта

Наука

Экспериментальный летательный аппарат успешно прошёл испытания в вакууме и должен быть интегрирован с новым марсоходом

Вашингтон, 7 июня 2019, 22:31 — REGNUM  В США успешно испытан экспериментальный аппарат, способный летать в атмосфере Марса, сообщает 7 июня сайт Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства.

Разработчики аппарата утверждают, что он должен отправиться на Марс вместе с новым марсоходом.

«Надо понимать, что полного успеха мы достигнем только тогда, когда взлетим в воздухе Марса», — заявила руководитель проекта Мими Онг.

Напомним, после успешной посадки в 2012 году марсохода Curiosity на экваторе Марса руководство NASA заявило о планах отправить на Марс в феврале 2021 года ещё один марсоход, оснащённый дроном-вертолётом, для поиска следов жизни на марсианской поверхности.

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