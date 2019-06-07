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Рогозин рассказал о создании в РФ спутниковой системы для интернета вещей

Наука

Создаваемая система будет способна оперативно передавать информацию, которая поступает с наземных сенсоров

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 13:37 — REGNUM  В России создается новая спутниковая система для интернета вещей «Гонец — 2», заявил 7 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас мы делаем новые спутники «Гонец» — это будет система интернета вещей», — сказал Рогозин.

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По его словам, создаваемая система будет способна оперативно передавать информацию, которая поступает с наземных сенсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2019 года в России вступил в силу первый национальный стандарт интернета вещей, утверждённый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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