Учёные сумели вырастить участок мозга человека

Кембридж, Великобритания, , 11:57 — REGNUM Учёные получили возможность отслеживать генетику, которая приводит к различным психическим заболеваниям. В этом исследователям помогают экспериментальные модели человеческого мозга.

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Вырастить небольшие модели переднего мозга человека в лабораторных условиях удалось научным сотрудникам из Центра психиатрических исследований института Броудов. Результаты опытов изложены на страницах журнала Nature. Как уточнила соавтор исследования Паола Арлотта, в ходе эксперимента специалисты смогли вырастить 21 органоид переднего мозга и добиться идентичности на 95%.

По её словам, теперь учёные смогут сравнивать «контрольные» органоиды со структурами в клетках, которые предварительно мутировали.

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«Метод даёт нам больше знаний о поражениях клеток и их метаболических путей. Воспроизводимые органоиды помогут наблюдать генетические особенности, которые вызывают болезнь», — отметила Арлотта.

Добавим, что исследование длилось полгода. Для своей работы научные сотрудники использовали стволовые клетки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группе японских учёных из Университета Канто удалось искусственно вырастить печень, которая может быть пересажена человеку. Несмотря на то, что орган очень маленьких размеров, всего несколько миллиметров, он полностью дублирует функции человеческой печени и смог эффективно генерировать белки, необходимые для крови.

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