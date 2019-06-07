Китайский батискаф собрал 500 биологических образцов в Тихом океане

Циндао, Китай, , 09:29 — REGNUM Исследовательский аппарат дистанционного управления «Открытие» на борту китайского исследовательского судна KEXUE (кит. «Наука») собрал более 500 биологических образцов за время 10 погружений на две подводные горы в Тихом океане, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Китайские ученые полагают, что внутри этих образцов содержится около 200 видов, включая кораллы, губки, морские лилии и аплизии.

«Открытие» также обнаружило двух глубоководных слизней и таинственные асцидии с прозрачным тельцем», — заявил главный исследователь на борту судна и член Китайской академии наук Сюй Куйдун.

Данные образцы помогут ученым исследовать биологическое разнообразие экосистем морских глубин и биологическое распределение морских вод, отметил Сюй.

Кроме того, KEXUE засняло несколько «донных садов» с цветными кораллами и губками на одной из морских гор, которая расположена в тропической зоне на западе Тихого океана, также сделало снимки более 50 морских скал для геологов.

Отметим, что судно KEXUE отправилось в свое 20-дневное исследовательское путешествие из порта Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая 18 мая. Судно планирует вернуться в город Сямэнь провинции Фуцзянь 23 июня.