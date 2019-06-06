Президент Уганды одобрил сотрудничество с РФ в сфере космических технологий

Кампала, , 14:31 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени одобрил идею проведения исследования Российско-угандийской межправительственной комиссии в сфере экономического, научного и технологического сотрудничества. Он отметил, что исследование окажет положительное влияние на промышленное развитие Уганды благодаря использованию космических технологий, передает Daily Monitor Uganda.

Заявление было сделано на встрече с делегацией от российско-угандийской межправительственной комиссии в составе пяти человек. Делегацию возглавил Андрей Рашин. Мероприятие состоялось в доме правительства в Накасеро 5 июня. Встречу с делегацией также посетили посол РФ в Уганде Александр Поляков, министр науки, технологии и инноваций Уганды Элиода Тумвесигье.

Президент Мусевени подчеркнул, что результаты исследования можно будет применить в сфере сельского хозяйства, добычи минерального сырья, охраны окружающей среды, развития человеческого капитала и мониторинга коммуникационных сетей.

Андрей Рашин отметил, что инвестиции предполагают комплексный подход, который требует совместных усилий и содействия правительства Уганды. В сотрудничестве с ведущим российским университетом в Уганде построят национальный центр исследования космических технологий. Он заверил президента Уганды в том, что запуск микроспутника не будет дорогостоящим, заявив, что он будет включен в стоимость создания учебного центра космических наук и технологий.