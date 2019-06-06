О появлении новых вакцин для детей рассказали в Минздраве

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Новые виды вакцин для детей появляются в России. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отметила, что наука не стоит на месте, об этом говорит появление вакцин от новых инфекций. Кроме того, разработаны комбинированные вакцины, которые позволяют вместо пяти-шести уколов делать один.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле регистрацию в Минздраве прошла первая российская пентавакцина — «пять уколов в одном». Она предназначена для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции и будет включена в национальный календарь профилактических прививок.

Читайте также: Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний

А также: Отказ от вакцинации стал не меньшей угрозой, чем ВИЧ — эпидемиолог