Четверг, 6 Июня 2019 года
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О появлении новых вакцин для детей рассказали в Минздраве

Наука

Комбинированные вакцины позволяют вместо пяти-шести уколов делать один

О появлении новых вакцин для детей рассказали в Минздраве
Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР
Вакцинация

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Новые виды вакцин для детей появляются в России. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отметила, что наука не стоит на месте, об этом говорит появление вакцин от новых инфекций. Кроме того, разработаны комбинированные вакцины, которые позволяют вместо пяти-шести уколов делать один.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле регистрацию в Минздраве прошла первая российская пентавакцина — «пять уколов в одном». Она предназначена для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции и будет включена в национальный календарь профилактических прививок.

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Вакцинация
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