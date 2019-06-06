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Вузы ДНР получают российскую аккредитацию

Наука

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Донецкая область, Украина, 6 июня 2019, 14:05 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) сегодня, 6 июня, опубликовала заключение комиссии по аккредитационной экспертизе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Высшее учебное заведение из Донецкой Народной Республики успешно прошло процедуру, констатировал в своём приказе глава российского ведомства Сергей Кравцов.

Экспертиза Рособрнадзора установила полное соответствие образовательной программы ДонНАСА российским федеральным государственным образовательным стандартам. Так, например, доля остепенённых научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры в донецком вузе, не была ниже 75%. В целом проверяющие остались довольны и материально-технической базой вуза ДНР, и уровнем знаний обучающихся.

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