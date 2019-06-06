Американские учёные создали переводчик с «младенческого языка»

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Учёные планируют использовать свою систему в больницах и медицинских научных центрах для улучшения работы переводчика. В перспективе математики хотят начать использовать систему в клинической практике.

Опытные врачи-педиатры отмечают, что характер плача маленьких детей меняется в зависимости от того, чего не хватает или что их раздражает.

Учёные предположили, что эти сигналы работают по тем же правилам, что и речь человека. Руководствуясь этим принципом, исследователи создали своеобразный аналог программы для распознавания речи. Она выделила в плаче младенцев некий набор общих черт.

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