Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Самаре осваивают новый метод численного моделирования в двигателестроении

Наука

Он обеспечит комплексный подход к решению задач роторной динамики

Самара, 6 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Новый метод численного моделирования и анализа роторной динамики вращающихся машин разработали специалисты самарского ПАО «Кузнецов», сообщает 6 июня пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации.

Разработка принадлежит начальнику отдела прочности и теплофизики Инженерного центра генерального конструктора «Кузнецова» Игорю Селиванову. Отмечается, что его исследования продолжаются уже три года, и имеют большое прикладное значение для обеспечения удовлетворительного вибрационного состояния изделий в авиационном двигателестроении.

Особенность представленного метода — комплексный подход к решению задач роторной динамики, который учитывает условия взаимодействия множества элементов газотурбинного двигателя, специфику его нагружения, проведение анализа влияния различных конструктивных и эксплуатационных факторов на общие вибрации.

В результате, отмечают на предприятии, использование метода упростит процесс выбора решений, характеристик и качеств изделия.

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Авиастроение
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