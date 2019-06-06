В Самаре осваивают новый метод численного моделирования в двигателестроении

Самара, , 13:29 — REGNUM Новый метод численного моделирования и анализа роторной динамики вращающихся машин разработали специалисты самарского ПАО «Кузнецов», сообщает 6 июня пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации.

Разработка принадлежит начальнику отдела прочности и теплофизики Инженерного центра генерального конструктора «Кузнецова» Игорю Селиванову. Отмечается, что его исследования продолжаются уже три года, и имеют большое прикладное значение для обеспечения удовлетворительного вибрационного состояния изделий в авиационном двигателестроении.

Особенность представленного метода — комплексный подход к решению задач роторной динамики, который учитывает условия взаимодействия множества элементов газотурбинного двигателя, специфику его нагружения, проведение анализа влияния различных конструктивных и эксплуатационных факторов на общие вибрации.

В результате, отмечают на предприятии, использование метода упростит процесс выбора решений, характеристик и качеств изделия.

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