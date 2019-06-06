На Ямале учёные России и Южной Кореи изучат кенотафы

р-н Приуральский, Ямало-Ненецкий АО, , 13:30 — REGNUM Ямальские учёные из Научного центра изучения Арктики 17 июня отправятся с экспедицией на могильник Нюрымпосллор в Приуральском районе. Здесь прослеживается 26 погребений ХIХ века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Одно из погребений ямальские учёные вскрыли в 2018 году и обнаружили кенотаф — имитацию захоронения человека, пропавшего без вести или утонувшего. Обнаружен инвентарь, используемый в погребальном обряде: перевёрнутый котёл, железные черпаки, топоры, нож и другие предметы. Учёные связывают Нюрымпосллор с известным некрополем эпохи Средневековья — Зелёным Яром.

В экспедиции на Нюрымпосллор с археологами будут работать антропологи, экологи, почвоведы и другие специалисты. К ним планируют присоединиться коллеги из Сеульского национального университета.