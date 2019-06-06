В России разработали ионный двигатель нового поколения

Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Ионный двигатель нового поколения, с помощью которого космический аппарат в будущем сможет покорять дальний космос, разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) имени Петра Великого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Легкоуправляемый, маневренный, малогабаритный двигатель… эффективно использует вещественный ресурс и имеет большую плотность высокоскоростного факела, — говорится в сообщении. — Он (ионный двигатель) не только надежен и долговечен, но и обладает высоким коэффициентом использования электрической энергии».

В сообщении говорится, что в ионных устройствах, по сравнению с другими типами космических двигателей, может быть достигнут максимальный удельный импульс тяги. Ионные двигатели создают плотность тяги порядка 1 Н/м² при получаемой от бортовых фотоэлементов электрической мощности 5 кВт и более.

Отмечается, что в двигателе нового поколения используются управляемые электро-разрядные, лазерные, ионно-плазменные и другие реакции в отличие от известных химических ракетных двигателей с интенсивным сгоранием расходных веществ.

Таким образом, полет корабля из-за крайне экономичного расхода топлива может осуществляться годами.

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