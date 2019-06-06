Президент РАН: важнейшая цель — устранить технологическое отставание РФ

Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Важнейшей национальной целью должно стать устранение технологического отставания России, которое на сегодняшний день угрожает безопасности страны. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что объявление национальных целей может оказаться последним шансом для ликвидации технологического отставания, так как под эту задачу выделяются большие средства, в том числе и для отечественной промышленности. Промышленность способна выполнить заказы организаций, которые финансируются в рамках нацпроектов.

«Технологическое отставание — это сегодня основная угроза национальной безопасности, потому что мир движется очень быстро вперед на рельсах научно-технического прогресса», — приводит слова Сергеева ТАСС.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Наука» выбраны пять научно-образовательных центров, однако реальную широкую работу по нацпроекту только предстоит развернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня было отражено в майском указе президента РФ Владимира Путина. Решение этой задачи предусмотрено национальным проектом «Наука».

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