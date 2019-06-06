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Ученые выяснили, как сбой в режиме сна влияет на человека

Наука

Сдвиги в режиме сна могут вызвать риск развития гипертонии, диабета, ожирения

Ученые выяснили, как сбой в режиме сна влияет на человека
Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

Москва, 6 июня 2019, 09:11 — REGNUM  Американские учёные из Женской больницы Бригама пришли к выводу, что сдвиги в режиме сна на час и более могут вызвать риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи выяснили, что люди, которые встают и ложатся спать в разное время, имеют на 27% больший риск развития в будущем гипертонии, ожирения или других заболеваний. Причина этого заключается в циркадных ритмах, которые отвечают за уровень гормонов и оказывают воздействие на выброс инсулина в кровь.

Сообщается, что для получения этих данных учёные на протяжении шести лет наблюдали за группой из 2000 человек, возраст которых был от 45 до 84 лет.

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