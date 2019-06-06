Китайские ученые создали новейший гидрогель для лечения сахарного диабета

Тяньцзинь, Китай, , 05:31 — REGNUM Китайские исследователи достигли прорыва в разработке нового типа гидрогеля для лечения сахарного диабета 1 типа, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Команда исследователей из Тяньцзиньского университета отмечает, что новый гидрогель может служить в качестве иммунопротектора при трансплантации клеток островков Лангерганса поджелудочной железы.

По словам профессора школы химической инженерии и технологии при университете Чжана Лэя, инкапсулированные клетки могут поддерживать их чувствительность к глюкозе и осуществлять функции производства инсулина. Гидрогель может эффективно избавлять клетки от иммунной реакции организма, что было экспериментально доказано на мышах.

В рамках эксперимента 100% подопытных мышей стремительно восстановили стабильный уровень сахара в организме в течение двух дней и поддерживали его на протяжение 150 дней без дополнительной терапии с применением иммунодепрессантов. Данные показатели демонстрируют значительное улучшение по сравнению с обычным гидрогелем по ряду показателей в семь раз.

Напомним, что сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием эндокринной системы, в результате которого у больного повышается уровень сахара в крови.