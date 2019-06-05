В Тамбовской области для исследования садов используют беспилотники

Тамбов, , 17:57 — REGNUM В Тамбовской области разработали проект по развитию сферы интенсивного садоводства на основе внедрения цифровых технологий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Авторами проекта являются сотрудники МичГАУ.

Внедрение цифровых технологий в АПК в Тамбовской области является одной из приоритетных задач, обозначенных в стратегии развития региона. Учёные области работают в этом направлении и уже приступили к внедрению цифровых технологий в садоводстве. Пока именно эта сфера остается наименее автоматизированной в России из-за своей специфичности. Поэтому сотрудники учебно-исследовательской лаборатории точного земледелия Мичуринского государственного аграрного университета разработали проект по развитию сферы интенсивного садоводства. Его реализация позволяет проводить точный анализ исследуемых территорий и повысить качественные показатели данных участков.

Как отмечает губернатор Александр Никитин, осуществляемые на территории области технологии и подходы к ведению сельского хозяйства помогут существенно расширить горизонты промышленного производства конкурентной плодово-ягодной продукции в стране. Для проведения перспективных научных исследований в агросфере региона создана лаборатория точного земледелия. Точное земледелие — это форма управления сельским хозяйством, заключающаяся в применении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Для этого используется техника, оснащенная мощными компьютерами, системами GPS, бортовыми датчиками и другими автоматическими устройствами.

Такая техника имеется в распоряжении сотрудников лаборатории. Беспилотники используются для ведения детального мониторинга сельхозугодий, выращиваемых культур и получения данных о состоянии растений, степени их развития, потребности в удобрениях, поливе. Учёные университета с помощью квадрокоптера проводят фото‑ и видеофиксацию микрорельефа полей, выявляют заболоченные и переувлажненные земельные участки, наблюдают за всхожестью и состоянием растений, дистанционно определяют болезни и вредителей на сельскохозяйственных культурах, осуществляют тепловизионную оценку сооружений агропромышленного комплекса.

По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, в последние годы в вузе создано много уникальных исследовательских объектов.

«Сегодня мы реализуем проект по интеграции возможностей лаборатории точного земледелия с разработанным в стенах университета роботом-трактором «RV-7», ведь будущее агропрома России — в новых кадрах и современных технологиях, связанных с большими данными, робототехникой, интернетом вещей, беспроводной связью и беспилотными технологиями», — отмечает он.

Освоение технологий точного земледелия открывает перед учеными новые возможности в проведении перспективных исследований АПК региона, а также способствует расширению научных и партнерских связей с производителями сельскохозяйственной продукции.