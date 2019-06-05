Среда, 5 Июня 2019 года
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Орловский университет и институт РАН планируют создать школу математики

Наука

Она станет первым направлением сотрудничества сторон

Орел, 5 июня 2019, 14:42 — REGNUM  Создание школы математики и информатики на базе Орловского государственного университета (ОГУ) имени И. С. Тургенева станет первым направлением сотрудничества с Институтом системного программирования имени В. П. Иванникова РАН. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба вуза.

Соглашение о совместных действиях по интеграции научного потенциала института РАН и орловского вуза при реализации совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в области математики и информационных технологий накануне подписали представители сторон.

Документ, кроме реализации совместных проектов, предполагает проведение исследований и внедрение их результатов в деятельность ОГУ и образовательных организаций Орловской области, а также проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки региона.

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Научные исследования
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