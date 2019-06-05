В Магнитогорске обсуждают достижения в области обработки металлов давлением

Челябинск, , 14:25 — REGNUM Новейшие достижения в области обработки металлов давлением обсуждают участники конференции «Magnitogorsk Rolling Practice 2019», которая проходит в Магнитогорске 4 и 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова.

В первый день мероприятия на пленарных лекциях для молодых учёных выступили профессора с мировым именем из Индии, Италии, Китая, Польши, и ряда российских регионов.

«В этом году мы практически полностью перешли на английский язык: и пленарное заседание, и одна из секций на английском языке. В следующем году планируем полностью перейти на английский язык, потому что с каждым годом приезжают все больше и больше иностранных гостей», — сообщил проректор по международной деятельности МГТУ Алексей Корчунов.

Отмечается, что в первый день конференции участники посетили экскурсию по Технопарку МГТУ. Сегодня в вузе проходят специализированные секции, где молодые ученые представляют свои работы.

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