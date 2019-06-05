Среда, 5 Июня 2019 года
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В Японии разработали руководство по борьбе с детским ожирением

Наука

Японская ассоциация педиатров опубликовала руководящие принципы по борьбе с ожирением у детей до пяти лет

Токио, 5 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Ассоциация педиатров Японии разработала подходы к борьбе с детским ожирением до пяти лет. Несмотря на то, что индекс массы тела (ИМТ) в основном начинает повышаться после 5 лет, был сделан вывод, что необходимо проводить тщательный осмотр детей в возрасте 18 месяцев и трёх лет. Ребенок, рожденный с весом от 4 кг и более, потенциально склонен к ожирению, а дети в возрасте трёх лет с повышенным ИМТ требуют внесения корректив в образ жизни и питание.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», на официальном сайте Ассоциации, где был опубликован доклад, также говорится о том, что лишний вес у ребенка до пяти лет может спровоцировать активное пользование смартфонами и игры на электронных носителях.

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Зарубежная хроника
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