В Японии разработали руководство по борьбе с детским ожирением

Токио, , 11:43 — REGNUM Ассоциация педиатров Японии разработала подходы к борьбе с детским ожирением до пяти лет. Несмотря на то, что индекс массы тела (ИМТ) в основном начинает повышаться после 5 лет, был сделан вывод, что необходимо проводить тщательный осмотр детей в возрасте 18 месяцев и трёх лет. Ребенок, рожденный с весом от 4 кг и более, потенциально склонен к ожирению, а дети в возрасте трёх лет с повышенным ИМТ требуют внесения корректив в образ жизни и питание.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», на официальном сайте Ассоциации, где был опубликован доклад, также говорится о том, что лишний вес у ребенка до пяти лет может спровоцировать активное пользование смартфонами и игры на электронных носителях.