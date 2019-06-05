На Камчатке проснулся вулкан Большая Удина

Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Вулкан Большая Удина, расположенный в Ключевской группе вулканов на Камчатке и считавшийся до недавнего времени потухшим, обладает потенциальной опасностью мощного извержения. К таким выводам пришли российские сейсмологи, сообщает 5 июня издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что с осени 2017 года толчки в регионе вулканов стали случаться всё чаще, при этом их сила постепенно растет. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений магнитудой 4.3 учёные зафиксировали в феврале 2019 года.

«Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим», — пояснил заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

По его словам, если произойдет извержение вулкана, «мало не покажется». Вероятнее всего, оно будет взрывного типа, а последствия могут оказаться катастрофическими — в воздух будет выброшено большое количество пепла, от которого пострадают не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете. В настоящее время сейсмологи проводят дополнительные исследования, чтобы понять насколько вероятным может стать извержение.