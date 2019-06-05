В Китае разработали метод единовременной диагностики разных типов рака

Пекин, , 10:55 — REGNUM Китайские исследователи разработали новый эффективный флуоресцентный метод единовременного обнаружения различных маркеров злокачественных опухолей, сообщает 5 июня газета China Daily.

Новый метод разрабатывался исследовательской командой Института Биомедицинской инженерии и технологий Сучжоу при Китайской академии наук. Метод позволяет выявлять два вида опухолевых маркеров — альфа-фетопротеина (AFP) и карциноэмбиональный антиген (CEA) с высокой точностью и стабильностью выдаваемых результатов, что является крайне важным для диагностики рака, сообщил глава исследовательской группы Мяо Пэн.

Уровень CEA и AFP в сыворотке позволяют обнаружить появление множества типов раковых клеток. Одновременное выявление сразу множества типов рака, в частности, полезно для диагностики карциномы.

При этом, новый метод прост в применении, менее затратен и более удобен, имея при этом огромный потенциал для проведения биомедицинских исследований и клинической диагностики, утверждает Мяо.