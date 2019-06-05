В Китае начались клинические испытания первой в мире вакцины от норовируса

Пекин, , 08:31 — REGNUM Китайские власти начали клинические испытания первой в мире четырехвалентной вакцины против норовируса, сообщает 4 июня газета «Жэньминь жибао».

Вакцина получила разрешения на клинические исследования со стороны Национальной администрации медицинской продукции КНР 30 мая текущего года, сообщил разработчик, Шанхайский институт Пастера при Китайской академии наук.

Количество случаев заражения крайне заразным и иногда даже смертельным вирусным гастроэнтеритом во всем мире достигает 685 млн в год, что негативно отражается на здоровье в том числе китайской нации.

Вакцина, которая разрабатывалась четыре года, теоретически может предотвратить от 80 до 90% случаев заражения норовирусной инфекцией, также известной как кишечный или желудочный грипп, отметил ведущий ее разработчик Хуан Чжун.

Особенность разработки вакцины против норовируса связана с тем, что классическая стратеги инактивации и ослабления вируса здесь не срабатывала, поскольку вирус нельзя культивировать в пробирке в больших объемах. Кроме того, разработка осложнена была еще и тем, что у вируса имеется множество генотипов и региональных штаммов, которые склонны к мутации.

Клинические исследования, как ожидается, продлятся пять лет, прежде чем вакцина будет принята на вооружение в качестве новейшего лекарства, которое будет продаваться в коммерческих масштабах. Разработкой вакцины занимаются совместно Шанхайский институт Пастера и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.