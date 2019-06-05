Среда, 5 Июня 2019 года
09:14:13 МСК

В Москве разрабатывают альтернативную основу для создания биосенсоров

Наука

Они помогут быстро и с высокой точностью обнаруживать наличие различных заболеваний

В Москве разрабатывают альтернативную основу для создания биосенсоров
qimono
Кровь

Москва, 5 июня 2019, 08:29 — REGNUM  Специалисты центра «Композиты России» ведут разработку биологических сенсоров на основе восстановленного оксида графена, сообщила пресс-служба предприятия.

Такие сенсоры позволят быстро и с высокой точностью обнаруживать наличие различных заболеваний у человека. По итогам этой работы появится возможность создавать биологические сенсоры нового поколения для регистрации белковых маркеров социально-значимых заболеваний в фракциях крови.

В основе разработки — графен, представляющий собой один атомарный слой углерода — лист из углерода толщиной в один атом. Этот материал обладает выдающимися свойствами по электрической проводимости, чрезвычайно прочный и теплопроводный. Однако есть проблема, как и с любым новым наноразмерным материалом: с ним довольно сложно работать.

Основная проблема для применения графена заключается в том, что его запасы ограничены, а размер флейка составляет порядка 500 микрометров, что по сравнению с дисплеем очень мало. Для получения плёнки необходимой толщины российские учёные в МИЦ «Композиты России» разрабатывают другие методы переноса графена на подложку и создания на этой основе электронных устройств.

Отмечается также, что целенаправленно работать с наноматериалами стали после появления зондовых микроскопов в 1980-х годах. Эти устройства позволяют манипулировать отдельными структурными элементами на уровне молекул или атомов и визуализировать все, что получено. Благодаря этому ученые получили огромный объем новой информации и новых возможностей по созданию материалов.

Сейчас же новый научный задел в области материаловедения, в частности, наноматериалов создаётся отечественными разработчиками.

Читайте также: Российские специалисты разработали арамидные нити для оптических кабелей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить