Ученые в Британии смогли разделить ткань роговицы на ультратонкие части

Лондон, , 14:34 — REGNUM Аппарат Femto LDV Z8, способный разделить ткань роговицы донора на две ультратонкие части, позволит сократить число нуждающихся в операции по восстановлению зрения пациентов. Об этом сообщил офтальмолог, консультант и профессор Парвез Хоссейн, работающий в Университетской больнице Саутгемптона.

«Найти доноров становится всё труднее, — отметил профессор, слова которого обнародованы на сайте медучреждения. — Некоторые пациенты ждут от четырех до шести месяцев».

По его словам, новая лазерная технология, которую уже протестировали в Великобритании, позволит сократить число таких пациентов в разы. Профессор уточнил, что благодаря аппарату Femto LDV Z8 один донор глазного яблока может помочь восстановить зрение сразу четырем нуждающимся.

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