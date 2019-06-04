Американские учёные выяснили, как мясо влияет на уровень холестерина

Сан-Франциско, США, , 14:01 — REGNUM Потребление большого количества белого и красного мяса приводит к увеличению уровня холестерина в крови. Об этом сообщили учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Учёные развеяли миф, согласно которому красное мясо больше влияет на уровень холестерина в крови, чем мясо птицы.

«Если уровень насыщенных жиров эквивалентен, то их воздействие одинаково», — сообщил один из авторов исследования доктор Рональд Краусс.

Он добавил, что для уменьшения уровня холестерина нужно ограничить потребление мяса в целом. Чтобы восполнить нехватку протеина, необходимо добавить в рацион растительные белки.

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