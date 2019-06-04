В Севастополе хотят создать научный центр мирового класса

Севастополь, , 13:23 — REGNUM В Севастополе обсуждают проекты для участия в конкурсе на вхождение местного госуниверситета в число создаваемых в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Об этом 4 июня заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. На сегодняшний день созданы три центра: в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае.

«Конкурс, который пройдёт в 2020 году, даст нам шанс для вхождения в число 15 научно-образовательных центров. Город со своей стороны сделает всё, чтобы университет этой цели достиг», — цитирует слова губернатора Овсянникова его пресс-служба.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, спектр потенциальных проектов очень широк: это кластеры морских технологий, биотехнологических проектов, микроэлектроники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Заксобрания Севастополя Виктор Посметный заявил о том, что главной проблемой жителей Севастополя является некомпетентность местных властей, которые практически ничего не способны нормально организовать и выполнить.

«Крайняя некомпетентность — вот самая главная проблема. Губернатор неспособен организовать работу. Говорят они много, а результата — нет. Как подготавливается кадровый состав, который не может ничего нормально сделать, я не знаю», — отметил парламентарий, напомнив, что строительство ряда новых больниц и онкоцентра очень долго не начинается, строительство КОС и т.д.

Об этом: Главная беда севастопольцев в некомпетентности местных властей — депутат