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Зонд «Хаябуса-2» готовят к новой посадке на астероид

Наука

В настоящее время «Хаябуса-2» снизился до высоты в 10 м над поверхностью астероида

Токио, 4 июня 2019, 11:55 — REGNUM  Эксперты японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) готовятся ко второй посадке «Хаябуса-2» на астероид Рюгу. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время «Хаябуса-2» снизился до высоты в 10 м над поверхностью астероида. Он отыскивает наиболее подходящее место для посадки около искусственного кратера, который зонд в начале апреля 2019 года создал на астероиде.

Напомним, для этой цели «Хаябуса-2» взорвал у поверхности астероида специальный двухкилограммовый медный блок. В результате на планетоиде образовался обширный искусственный кратер.

Напомним также, что в обратный путь зонд отправится в ноябре или декабре 2019 года. В 2020 году он должен вернуться на Землю.

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