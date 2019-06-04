В Роскосмосе подвели итоги работы космического аппарата «Спектр-Р»

Москва, , 11:16 — REGNUM Российский космический аппарат «Спектр-Р», связь с которым была прекращена в январе 2019 года, выполнил около 98−99% научной программы, сообщает 4 июня пресс-служба Роскосмоса.

«Совместная слаженная работа всех участников проекта позволила обеспечить высокую эффективность выполнения научной программы, потери которой составили всего 1−2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 7,5 лет на орбите «Спектр-Р» совершил более 4 тыс. наблюдательных сеансов, объем собранных данных составил четыре петабайта, было изучено 250 объектов Вселенной.

Как сообщало ИА REGNUM, С 10 января 2019 года космический аппарат перестал выходить на связь с наземным центром. Все попытки восстановления связи оказались неудачными, в результате 30 мая было принято решение о завершении проекта. «Спектр-Р» был запущен в 2011 году.

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