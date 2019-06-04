Телескоп Hubble запечатлел сближение галактики с Млечным Путём

Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM Космический орбитальный телескоп NASA Hubble сделал новый снимок одной из самых ярких галактик — Messier 90, расположенной на расстоянии примерно 60 миллионов световых лет от Млечного Пути. Фотография опубликована порталом Space.com.

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Не только сам по себе снимок выглядит невероятно. Фантастическими представляются и выводы, сделанные астрономами по результатам анализа фотографии. Согласно заявлению учёных, Messier 90 является одной из очень небольшого числа галактик, которые движутся не от, а в сторону Млечного Пути. Этот вывод исследователи сделали по синему смещению света, идущего от этой галактики.

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«Почти все галактики, которые мы наблюдаем, удаляются от Млечного Пути из-за расширения Вселенной, поэтому их свет «растягивается», прежде чем достигнет наблюдателя, находящегося на поверхности Земли, и смещается в красную область спектра», — пояснили учёные, отметив, что галактика Messier 90, напротив, сближается с Млечным Путём.

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Добавим, что снимок был сделан с использованием нескольких детекторов излучения в трёх диапазонах — инфракрасном, ультрафиолетовом и в видимом человеческим глазом свете.

Messier 90 входит в более крупное космическое образование — Скопление Девы, которое объединяет около 1,2 тыс. галактик.

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