Вблизи острова Хайнань найдены редкие виды китов и дельфинов

Пекин, , 09:02 — REGNUM Представители нескольких редких видов китов и дельфинов обнаружены в ходе научной экспедиции в районе китайского острова Хайнань. Ученым удалось распознать семь из девяти наблюдаемых видов морских животных, сообщает агентство «Синьхуа».

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Экспедиция продолжалась 14 дней, за это время была изучена прибрежная акватория длиной 40 км и шириной 200 км. Ученые смогли наблюдать в естественной среде самок кашалота с детенышами, кита клюворыла и редких полосатых дельфинов.

В общей сложности исследователи нашли 27 групп китов. Два вида животных пока не распознаны. Большое разнообразие китов в Южно-Китайском море позволит, по мнению ученых, изучать и защищать их в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайской провинции Юньнань нашли гигантского шершня с размахом крыльев 9,35 см. Ученые не исключают, что столь крупные насекомые принадлежат новому подвиду.

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