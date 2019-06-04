В Китае проявляют интерес к российским проектам в области ядерной физики

Дубна, Московская область, , 08:22 — REGNUM Делегация из города Хэфэй (Китай), посетившая Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, проявила интерес к развитию взаимодействия в сфере ускорительной техники и радиационной медицины. Об этом сообщила пресс-служба института.

В ходе встречи стороны отметили давнее и плодотворное сотрудничество ОИЯИ с Институтом физики плазмы КАН (ASIPP), контакты с которым активно развиваются из года в год. 30 мая в Москве ASIPP и ОИЯИ подписали приложение ко второму этапу соглашения о научном сотрудничестве между институтами об участии в нём Хэфэйского Центра медицинского и технического оборудования КАН. Этот документ является развитием долгосрочных контактов ОИЯИ и IPP, результатом которых стало подписание первого соглашения в 2015 году, а также встреч в рамках работы российско-китайской межправительственной экспертной группы.

С большим интересом гости отнеслись к представленной на встрече информации профессора Евгения Красавина о направлениях научных исследований лаборатории радиационной биологии в области биофизики и протонной терапии. Китайская сторона высоко оценила экспертизу ОИЯИ в области ускорительной физики и выразила надежду на дальнейшее укрепление связей и реализацию новых проектов, особенно в свете строительства в Хефее ионного медицинского центра.

В ходе визита китайская делегация ознакомилась с объектами научной инфраструктуры ОИЯИ. Гости посетили фабрику сверхпроводящих магнитов и строящийся комплекс коллайдера NICA в Лаборатории высоких энергий, а также ознакомились с возможностями и перспективами развития Медико-технического комплекса Лаборатории ядерных проблем.

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