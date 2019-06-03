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В США частная компания представила проект обитаемой лунной базы

Наука

Bigelow Aerospace First Base рассчитана на шесть человек

В США частная компания представила проект обитаемой лунной базы
Космос и США

Вашингтон, 3 июня 2019, 23:32 — REGNUM  Американская частная компания Bigelow Aerospace представила свой проект лунной базы, рассчитанной на экипаж из шести астронавтов, сообщает 3 июня пресс-служба компании.

Лунная база, получившая обозначение Bigelow Aerospace First Base, составлена из семи модулей. Центральный жилой модуль спроектирован как надувной. Его объём составляет 330 кубических метров, он содержит внутри шесть жилых кают, два туалета и две кухни.

Центральный модуль оснащён двумя шлюзовыми отсеками для выхода экипажа наружу. Кроме него предусмотрены двигательный и складской модули с солнечными батареями и ангаром для лунных вездеходов.

База рассчитана на проживание шести человек в течение 120 земных суток.

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