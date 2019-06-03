От МКС отстыковался космический грузовик Dragon

Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Грузовой космический корабль Dragon штатно отстыковался от орбитальной станции (МКС), чтобы доставить на Землю свыше тонны материалов, сообщает 3 июня официальный сайт NASA, ведущий прямую трансляцию.

Корабль отошёл от механического манипулятора Canadarm 2 в 19:01 мск. Когда грузовой корабль Dragon отошел на безопасное расстояние от орбитальной станции, включился его двигатель, и он взял курс на Землю.

Грузовой космический корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли к МКС 4 мая и без малого месяц был пристыкован к американскому модулю «Гармония».

По расчётам, корабль должен приводниться 4 июня в Тихом океане возле побережья Калифорнии в 00:55 мск.

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