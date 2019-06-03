Африканцы учатся сохранять возделываемые почвы

Найроби, , 16:36 — REGNUM В самом крупном городе Африки — кенийском Найроби — в конце мая прошла первая встреча тех, кому предстоит эту сеть создавать. С одной стороны это были представители аграрного сектора Африки: сотрудники сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, экологических лабораторий, почвенно-агрохимических центров тестирования. С другой — представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Присутствовали на встрече и представители российского бизнеса — компании «ФосАгро». Именно этот холдинг выступает спонсором глобальной инициативы в области защиты почв, которую осуществляет ФАО.

«Проект является своевременной инициативой, направленной на сохранение окружающей среды и защиты биоразнообразия и почв, особенно для такого развивающего региона, как Африка, — говорит заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Очень важно поделиться опытом, накопленным в совместном проекте ФАО и ФосАгро с местными фермерами, дать им возможность эффективно использовать свои земли, выращивая на них экологически чистую продукцию. Создание единой сети региональных лабораторий в свою очередь позволит унифицировать показатели мониторинга почв и даст местным сельхоз производителям возможность оперативно получать данные о состоянии возделываемых ими почв. Особое внимание в рамках проекта мы уделяем целям устойчивого развития — ликвидации голода и нищеты в развивающихся странах, сохранению экосистемы и улучшению здравоохранения».

На встрече будущие сотрудники сети стали слушателями семинаров, на которых учились методикам оценки состояния почв. На экспериментальных полях и в почвенных лабораториях новоиспеченные студенты постигали техники определения состояние грунта: его свойств, состава и безопасности. А потом сдавали экзамены.

Добавим, «ФосАгро» — это первая за всю историю ФАО российская компания, которая была выбрана этой организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Общий объем финансирования группой «ФосАгро» проекта составляет $1,2 млн.

Ключевой задачей проекта является создание региональных сетей почвенных лабораторий в развивающихся странах, где особое внимание будет уделяться оценке качества и безопасности удобрений. В данном проекте «ФосАгро» выполняет основную функцию по налаживанию единого мирового механизма в продвижении технологий и знаний в области устойчивого землепользования, применяя, в том числе, и российский опыт, тем самым продвигая интересы российского бизнеса в мире.

Принимая во внимание масштабы и значительный потенциал проекта, «ФосАгро» сыграет важную роль в налаживании единого мирового информационного механизма, способствующего продвижению технологий и знаний в области устойчивого землепользования и земледелия, тем самым помогая фермерам, земледельцам, аграриям, всем тем, кто активно занимается интенсивной практикой ведения сельского хозяйства, эффективно выращивать сельскохозяйственные культуры без накопления загрязняющих веществ в почвах.

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