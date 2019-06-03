Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В Китае проведены исследования атмосферы над Тибетским нагорьем

Наука

Данные будут положены в основу модели циркуляции в регионе воздушных масс

Пекин, 3 июня 2019, 15:54 — REGNUM  Китайские ученые впервые получили развернутые данные о составе атмосферы на высотах до 7 тыс. метров в горных районах, сообщает 3 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от Института исследований Тибетского нагорья, Института аэрокосмической информации и Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Академии наук Китая.

Исследования проводились с помощью мощного дирижабля, который в течения мая несколько раз поднимался в воздух, достигнув в ходе экспериментов максимальной высоты в 7003 м.

Полученные данные послужат основной для исследований в области перемещения водяного пара и, как надеются ученые, позволят получить данные оценки водных ресурсов в районе Тибетского нагорья и объяснить феномен его превращения в «водонапорную башню Азии».

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Научные исследования
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