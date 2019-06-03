В Китае проведены исследования атмосферы над Тибетским нагорьем

Пекин, , 15:54 — REGNUM Китайские ученые впервые получили развернутые данные о составе атмосферы на высотах до 7 тыс. метров в горных районах, сообщает 3 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от Института исследований Тибетского нагорья, Института аэрокосмической информации и Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Академии наук Китая.

Исследования проводились с помощью мощного дирижабля, который в течения мая несколько раз поднимался в воздух, достигнув в ходе экспериментов максимальной высоты в 7003 м.

Полученные данные послужат основной для исследований в области перемещения водяного пара и, как надеются ученые, позволят получить данные оценки водных ресурсов в районе Тибетского нагорья и объяснить феномен его превращения в «водонапорную башню Азии».