Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Научные обмены КНР и США оказались под угрозой из-за визовых санкций

Наука

Министерство образования КНР предупредило сограждан о рисках посещения США

Пекин, 3 июня 2019, 15:27 — REGNUM  В связи с введенными в США визовыми ограничениям против Китая, министерство образования КНР предупредило ученых и студентов из Поднебесной о том, что въезд в США связан с определенными рисками, сообщает 3 июня Синьхуа.

Ведомство предлагает китайским гражданам, выезжающим в США, основательно оценить масштаб этих рисков и провести соответствующую подготовку.

Ранее, в опубликованной 2 июня в КНР Белой книге «Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим консультациям» отмечалось, что американское направление в настоящее время пользуется предпочтительным вниманием китайских студентов.

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Китайско-американские отношения
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