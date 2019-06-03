Научные обмены КНР и США оказались под угрозой из-за визовых санкций

Пекин, , 15:27 — REGNUM В связи с введенными в США визовыми ограничениям против Китая, министерство образования КНР предупредило ученых и студентов из Поднебесной о том, что въезд в США связан с определенными рисками, сообщает 3 июня Синьхуа.

Ведомство предлагает китайским гражданам, выезжающим в США, основательно оценить масштаб этих рисков и провести соответствующую подготовку.

Ранее, в опубликованной 2 июня в КНР Белой книге «Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим консультациям» отмечалось, что американское направление в настоящее время пользуется предпочтительным вниманием китайских студентов.