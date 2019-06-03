Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Американский институт снял ограничения для Huawei

Наука

Представители компании сохраняют право выступать редакторами и рецензентами научных работ

Вашингтон, 3 июня 2019, 15:11 — REGNUM  Американский институт инженеров электротехники и электроники объявил о снятии ограничений на редактирование и рецензирование работ для сотрудников китайской IT-компании Huawei, подвергающейся в настоящее время давлению со стороны властей США, сообщает 3 июня Синьхуа.

Ограничения отменяются и для филиалов компании, сотрудники которых также могут привлекаться в качестве редакторов и рецензентов при подготовке публикаций. Сообщается, что решение американского института было принято после получения соответствующих разъяснений от министерства торговли США, в котором сказано, что все члены института, независимо от работодателя, могут продолжать участие во всех видах деятельности.

Ограничения были введены неделю назад в связи с введением против Huawei американских санкций, и это решение подверглось жесткой критике со стороны международной научно-исследовательской общественности.

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Китайско-американские отношения
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