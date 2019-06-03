Ученые составили тест на наличие игромании

Ноттингем, Великобритания, , 12:48 — REGNUM Ученые из Германии и Великобритании совместно разработали тест, позволяющий проверить человека на наличие игромании. Информацию опубликовал портал Ferra 2 июня.

Опрос занимает около 20 минут и состоит из двух частей. В первой части пользователи отвечают на вопросы о своих любимых играх, времени, проведенном за игровым процессом, а также о причинах, по которым люди проводят время за компьютером. Внимание уделяется и смартфонам: в тесте есть вопросы, затрагивающие проблемы с семьей из-за постоянного использования современных гаджетов, а также блок, посвященный социальным сетям.

Вторая часть опроса касается онлайн-покупок и интернет-поведения респондентов. Здесь раскрываются личные особенности отвечающих: эта часть исследования позволяет получить более точный результат, однако она не обязательна для прохождения. Результат заполнения анкеты показывает, насколько человек склонен к игромании и нужно ли ему дополнительно обратиться к специалисту.

Данные собираются с респондентов в виде заполненных онлайн-анкет и отправляются в Ноттингемский университет в Великобритании. Исследователи обещают сохранить анонимность всех испытуемых, и представить позже результаты сбора данных на специальной научной платформе.

Ранее Всемирная организация здоровья (ВОЗ) пересмотрела Международную классификацию болезней и внесла в список возможных диагнозов игроманию. Главным симптомом заболевания является устоявшийся паттерн игрового поведения: видеоигры начинают превалировать над другими сферами жизни человека. Больной начинает испытывать проблемы с личной жизнью и неигровой деятельностью, например, работой. Представители ВОЗ отмечают, что диагностировать игроманию очень сложно — это редкое заболевание, заметное только спустя несколько месяцев.

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