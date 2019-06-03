Учёные Курчатовского института обновляют Большой адронный коллайдер

Москва, , 12:08 — REGNUM Специалисты Курчатовского института приступили к монтажу элементов нового трекового детектора Большого адронного коллайдера (БАК) в рамках эксперимента LHCb, сообщает 3 июня пресс-служба научно-исследовательского центра.

Коллаборация LHCb (Large Hadron Collider) — одна из четырех основных экспериментов БАК. Литера «b» в названии эксперимента означает «beauty» («красота»), что напрямую связано с объектом исследования ученых — прелестных (b) кварков. Точнее, физики изучают распады частиц, содержащих в своем составе прелестный кварк. Это довольно редкие процессы, которые могут не описываться Стандартной моделью элементарных частиц. Ожидается, что результаты работ помогут найти «Новую физику».

В рамках модернизации трекер, построенный на газовых дрейфовых трубках, заменяется на новый, собранный из сцинтилляционных оптических волокон. Сигнал с него будет считывать многоканальный кремниевый фотоумножитель (SiPM). Поперечный размер одного детекторного слоя составляет 5×6 м, общая площадь детектора превышается 400 м2. Создание трекового детектора такого масштаба осуществляется впервые в мире.

Новая технология обладает рядом существенных преимуществ: надёжностью, высоким быстродействием и точностью определения траектории частицы. Малые масса и энергопотребление, способность эффективно работать в сильном магнитном поле, отсутствие тепловыделения в рабочей области детектора делают данную технологию исключительно привлекательной для использования в экспериментах космического базирования, а также в задачах медицинской диагностики. Подобные детекторы со временем могут стать новым стандартом трековых детекторов в физике высоких энергий и в прикладных областях.

В 2017—2019 годах в НИЦ «Курчатовский институт» были изготовлены модули, на которые ушло более миллиона метров оптического волокна. Большая часть этих модулей уже протестирована и поставлена в CERN. В настоящий момент в CERN осуществляется объединение модулей и считывающей электроники в единую структуру нового трекового детектора. Следующий сеанс работы БАК начнётся в 2021-м году.

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