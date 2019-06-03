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В Омске обсудили развитие технологий производства продуктов питания

Наука

Конференция «Состояние и перспективы развития наилучших доступных технологий специализированных продуктов питания» прошла в Омском ГАУ

Омск, 3 июня 2019, 11:26 — REGNUM  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Состояние и перспективы развития наилучших доступных технологий специализированных продуктов питания» прошла на агротехнологическом факультете Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие более 150 человек. В ходе пленарного заседания спикеры представили доклады, посвящённые 60-летию со дня окончания Омского сельскохозяйственного института (ОмСХИ) академиком РАН, доктором технических наук, заслуженным деятелем наук РФ Андреем Храмцовым, достижениям технологии, моделированию в создании наилучших доступных технологий.

Работа конференции продолжилась по направлениям, связанным с доступными технологиями молочных, мясных и рыбных производств, современными технологиями хлеба и хлебобулочных изделий, пищевой химией и биотехнологией, качеством и безопасностью специализированных продуктов питания.

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