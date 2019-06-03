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Лингвисты нашли в русском языке новый союз

Наука

Им стала единица «в смысле»

Тюмень, 3 июня 2019, 08:49 — REGNUM  Лингвисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) определили единицу в русском языке в смысле в качестве нового союза, сообщает 3 июня пресс-служба вуза.

«В современной русской речи единица в смысле часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), — пояснила доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова. — Практически во всех функциях союз в смысле выступает как синоним союза то есть».

Отмечается, что в основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы смысл с предлогом в. Причём оказалось, что контексты, в которых в смысле выступает в функции союза, составляют одну восьмую от всего объёма вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в» (968 примеров).

По словам исследователей, в союзе то есть мир предстаёт как завершённый, статичный, уже существующий, лишь нуждающийся в объяснении и констатации, тогда как союз в смысле обращает к динамике: ситуация творится и интерпретируется здесь и сейчас, причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова, выражения.

«Можно сказать, что появление в русской речи союза в смысле создает предпосылки для дифференциации значений пояснительных союзов: то есть оформляется как союз онтологический, а в смысле — как гносеологический», — заключают исследователи.

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