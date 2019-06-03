В центральном Китае найдена табличка о защите леса возрастом 347 лет

Пекин, , 06:06 — REGNUM Каменная табличка с предупреждением о защите леса возрастом 347 лет была найдена в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Табличка относится к временам правления династии Цин (1644—1911). Исследователи ее обнаружили под деревом в деревне Цзиньсин близ городка Маопин, сообщили в департаменте по связям с общественностью в Чэнбу-Мяосском автономном уезде провинции Хунань.

Ее высота составляет 1,36 метров, а ширина — 45 см. На ней начертаны иероглифы, которые гласят: «Деревья посажены далекими предками и могут укрыть в тени их потомков, и людям этого клана не дозволено рубить деревья». Также на табличке указана дата ее установки — 1672 год.

«Эта каменная табличка не только обладает культурной ценностью, но также показывает, что тогдашние люди обладали острым чувством защиты природы еще во времена династии Цин, что также вдохновляет нас сегодня», — заявил директор бюро культурных реликвий уезда Сяо Цин.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая было обнаружено огромное кладбище эпохи бронзового века с 550 гробницами, а также сотнями культурных реликвий, имеющих огромное значение для специалистов.

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